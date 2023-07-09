Врач назвала идеальный перерыв между приёмами пищи

Эндокринолог Павлова: перерыв между приёмами пищи должен составлять 3–5 часов. При этом ночное время, когда мы спим, сюда не входит. Оказывается, для здоровья и поддержания веса важно не только, что именно и сколько вы едите, но и как часто. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, почему залог здоровья и нормального веса — правильный режим сна и питания.

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Режим питания

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По словам врача, всё в нашем организме зависит от биоритмов — пища должна поступать регулярно, согласно внутренним часам. Обычно перерыв между приёмами пищи составляет от 3 до 5 часов.

Если же человек начинает голодать, он провоцирует выработку гормона липопротеинлипазы (ЛПЛ). Этот гормон способен даже из небольших порций еды создавать жировые запасы. Делает он это не просто так — вдруг наступили те самые голодные времена, когда стратегические запасы в виде толстых боков или пары складок на животе пригодятся.

У тех товарищей, кто питается абы как — без режима, синтез ЛПЛ вообще не прекращается. Вот и получается, что едят они мало, но всё равно полнеют. В зоне риска также те, кто ест 2–3 раза в день и не переедает, но при этом рано встаёт и поздно ложится. Павлова отметила, что у этих людей, скорее всего, недостаток мышц и избыток жира.

Интервальное голодание

Есть и другой подход к похудению — популярное сейчас интервальное голодание. Считается, что после 12 часов без еды организм самообновляется.

Во-первых, запускается процесс аутофагии. Это когда клетка опустошает свои запасы и в какой-то момент может быть съедена другой клеткой.

Во-вторых, идёт процесс глюконеогенеза, то есть запасённые жиры распадаются в печени до гликогена, а потом до глюкозы и дают клеткам энергию и питание.

Всё бы хорошо, да только список противопоказаний у этой диеты немаленький. Самое главное разобрали тут.

Как отказаться от сладкого

Всё-таки в первую очередь на вес влияет то, что именно мы потребляем: тортики и жареная картошка при всём уважении к режиму питания всё равно сделают своё гадкое дело.

Поэтому диетологи не устают говорить о том, что количество сахара в рационе пора урезать. Но сделать это на деле оказывается не так-то просто. Вот несколько полезных советов: