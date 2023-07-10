Диетолог назвала пять признаков зависимости от еды

Человеку нельзя оставлять без внимания расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова.

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"Они (РПП — прим. «ВМ») подразумевают не только нарушение отношения к еде, приему пищи, но и к собственному телу", — сказала она.

В качестве главных симптомов такого заболевания эксперт выделила: неадекватное восприятие своего веса; жесткое ограничение еды; переедание; принудительное «очищение» организма и недовольство собой при приеме пищи, передает Wday.

Врач-психолог Любовь Крушинских рассказала о симптомах компульсивного переедания.

Прим этом врач-психотерапевт Диана Генварская заявила, что расстройство пищевого поведения — это психическое расстройство, которое связано с повышенным напряжением внутри и другими особенностями. По ее словам, оно развивается на фоне ослабления работы щитовидной железы на биохимическом уровне, изменения метаболических и гормональных процессов.