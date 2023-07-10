Как убрать опасные наслоения на сосудах: избегайте трех продуктов

Уровень физической активности у большинства людей сегодня недостаточный - энергия не тратится в достаточном объеме, констатируют медики. Это значит, что повышается риск образования на стенках сосудов липидных наслоений, которые в любой момент могут закупорить просвет сосуда, сердца. В результате человек попадает в больницу уже с инфарктом или инсультом.

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Ситуация усугубляется, если при таком образе жизни в рационе человека много сахара, соли, жирной пищи. Что касается последней, то это не только пища из заведений быстрого питания, вредные жиры из колбасы, пережаренная домашняя еда. Осторожнее стоит быть с тем же раскрученным оливковым маслом.

"Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают", - рассказала в интервью порталу здоровое-питание.рф профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, кардиолог Нана Погосова. Специалист отметила, что в зоне риска взрослые люди, которые ведут "более размеренный образ жизни".

"Жир, который они потребляют, не расходуется, остается в организме, отсюда появляются лишний вес и эти образования на стенках сосудов", - предупредила Погосова.

Что делать? Жесткая антихолестериновая диета дает снижение уровня холестерина примерно на 6-7 процентов. Если же у человека уже есть серьезное заболевание, то очистить сосуды помогут только специальные препараты, которые назначает врач.