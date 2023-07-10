Сексолог рассказала о причинах «сухого оргазма» у мужчин

Оргазм без эякуляции у мужчин, как правило, не является симптомом заболеваний, однако при регулярном повторении, может свидетельствовать о развитии опасных патологий. Об этом рассказала сексолог Джиджи Энгл изданию Metro.

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Энгл считает, что в большинстве случаев мужчинам не следует беспокоиться из-за «сухого оргазма», поскольку это нормальное явление, случающееся с каждым. «Хотя оргазм и эякуляция обычно происходят одновременно, на самом деле это две отдельные функции организма», — сказала сексолог. Она объяснила, что в отличие от эякуляции, которая происходит в половых органах, процесс получения сексуального удовольствия связан с работой мозга и нервной системы.

При этом специалистка предупредила, что если «сухой оргазм» происходит постоянно, следует обратиться к врачу за консультацией. Среди причин отсутствия эякуляции она назвала попадание спермы в мочевой пузырь, хронические заболевания, прием некоторых лекарств, увеличение предстательной железы, низкий уровень тестостерона, блокировку семявыводящих протоков и низкое качество сперматозоидов.