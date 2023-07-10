Названа ежедневная норма мяса для пожилых людей

О том, какое количество мяса необходимо употреблять в пожилом возрасте, в беседе с изданием «Москва 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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Специалист пояснил, что пожилым людям мясо обязательно есть каждый день, однако перегружать организм такой пищей не стоит. По словам Арзамасцева, достаточно включить в ежедневный рацион 100-120 граммов этого продукта.

Эксперт посоветовал отдать предпочтение курице, индейке или перепелам, отметив, что в таком мясе много белка, который необходим для поддержания мышечной ткани, особенно в преклонном возрасте.