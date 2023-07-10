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Диетолог Арзамасцев назвал ежедневную норму мяса для пожилых людей

О том, какое количество мяса необходимо употреблять в пожилом возрасте, в беседе с изданием «Москва 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Названа ежедневная норма мяса для пожилых людей
© Unsplash

Специалист пояснил, что пожилым людям мясо обязательно есть каждый день, однако перегружать организм такой пищей не стоит. По словам Арзамасцева, достаточно включить в ежедневный рацион 100-120 граммов этого продукта.

Эксперт посоветовал отдать предпочтение курице, индейке или перепелам, отметив, что в таком мясе много белка, который необходим для поддержания мышечной ткани, особенно в преклонном возрасте.

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Кроме того, отметил специалист, белок помогает организму синтезировать собственные гормоны, что очень важно для пожилых людей, у которых часто возникают гормональные нарушения.

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