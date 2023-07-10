Что будет, если пить коллаген каждый день: польза и вред для организма

Эти рекомендации одинаково важны как для женщин, так и для мужчин.

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Почему коллаген важен для нашего организма?

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Замедлить время, продлив молодость и здоровье организма, – мечта если не всех, то большинства из нас. В погоне за этим мы стараемся вести активный образ жизни, правильно питаться, прилежно соблюдать режим, а некоторые прибегают к помощи дорогостоящей уходовой косметики и салонным процедурам.

Все усилия становятся бессмысленными, если организм недополучает достаточное количество необходимых веществ. Банальный и всем известный факт: красота и здоровье начинаются изнутри.

Одна из её составляющих – коллаген, важный структурный белок. Именно он участвует в формировании всей соединительной ткани в организме – от кожи, волос и ногтей до костей, мышц, сухожилий и связок.

Кроме того, вещество положительно влияет на пищеварение: укрепляет слизистую оболочку пищеварительного тракта, препятствуя попаданию вредных веществ из кишечника в кровь, что, в свою очередь, защищает организм от воспалительных процессов и аллергических реакций. Именно поэтому коллаген одинаково важен как для женщин, так и для мужчин.

Как нехватка коллагена влияет на организм?

С возрастом запасы природного коллагена истощаются, а после 25–30 лет его естественный синтез в организме значительно замедляется.

Помимо естественных возрастных изменений, на снижение его количества влияет и образ жизни человека: неправильное питание с высоким содержанием сахара и низким содержанием белка, вредные привычки, недостаток сна, плохая экология, стрессы и отсутствие физической активности.

В результате появляются первые признаки старения: кожа становится более тонкой, менее упругой и эластичной, появляются морщинки, уменьшаются подвижность суставов и прочность костей.

Как выявить дефицит коллагена в организме?

Совсем не обязательно отказываться от сладкой выпечки из любимого кафе, пятничных встреч с друзьями и других развлечений. Куда более важно вовремя распознать дефицит коллагена в организме и восполнить его нехватку.

Как восполнить недостаток коллагена в организме?

Для начала – обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Если специалист обнаружит у вас несколько признаков – значит, вашему организму нужна поддержка. Самый очевидный способ – подобрать правильное питание. Обратите внимание на говядину, курицу, яйца, рыбу или морепродукты – именно в этих продуктах содержится больше всего коллагена.

Помимо этого, не стоит забывать и про фрукты, овощи и орехи. Конечно, эти продукты не содержат сам коллаген, однако они способны стимулировать его выработку.

Не всегда просто придерживаться заранее подобранного меню. Более того, природный коллаген усваивается организмом гораздо сложнее, ведь для этого ему необходимо приложить немало усилий, чтобы расщепить цепи из аминокислот. Именно поэтому сегодня многие специалисты сходятся во мнении, что пищевые добавки с этим белком работают гораздо эффективнее.

Как правильно выбрать коллаген в виде добавки?

При покупке добавки первое, что необходимо учитывать – тип коллагена. К употреблению рекомендуется коллаген I и III типов – как самый необходимый. Первый вид принимает участие в формировании кожи, зубов, кровеносных сосудов, а второй поддерживает мышечную структуру, внутренние органы и крупные артерии.

Самым эффективным и легкоусвояемым считается морской коллаген, который добывается из костей, кожи и чешуи рыб. Животные источники получают из шкур, хрящей, костей крупного рогатого скота и свиней. Они обеспечивают тот же набор аминокислот и состав, но при этом усваиваются хуже.

Морской и животный коллаген предназначены для разных целей. Для гладкой, упругой и подтянутой кожи выбирайте первый вид. Второй подходит для сохранения здоровья костей, суставов и соединительной ткани.

Второе – обращайте внимание на форму коллагена. Самый оптимальный вариант – гидролизованный или пептидный коллаген, то есть прошедший специальную обработку, благодаря которой большие цепи аминокислот расщепляются на более короткие цепи, что улучшает биодоступность и усвояемость добавки организмом.

Следует читать состав и избегать в нём мальтодекстрина и сукралозы, а также изучать степень очистки коллагена.

Как правильно принимать коллаген?

Сегодня коллаген можно приобрести в различных формах – от капсул, таблеток и жидких вариантов до готовых коктейлей, однако самый удобный вариант – порошок. Его можно добавить в воду или ваш любимый напиток – в такой форме белок лучше усваивается, а его всасывание из желудочно-кишечного тракта начинается примерно через 30 минут.

Важное правило: чтобы добиться максимального эффекта, коллаген необходимо принимать натощак, примерно за полчаса до приёма пищи. Лучше всего это делать утром или на ночь: так мы не только восполняем нехватку белка, но и помогаем кишечнику восстановиться.

Помимо этого, коллаген рекомендуется употреблять отдельно от белковой пищи, а чтобы улучшить его эффективность и усвоение в организме, рекомендуется принимать вместе с витамином C.