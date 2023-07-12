Инструкция: как быстро заснуть

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой – спать хочется, сил нет, глаза закрываются, но при всем этом можно ворочаться по несколько часов в тщетных попытках уже наконец уснуть. К сожалению, многие страдают от таких проблем постоянно.

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В этом материале "Рамблер" подготовил целую инструкцию, соблюдение каждого из пунктов которой поможет засыпать легко и быстро.

1. Расслабьтесь

Сразу после того, как вы удобно устроитесь в кровати, постарайтесь расслабить полностью все тело и лицо. Важно особое внимание уделить мышцам лица и языку. Если какая-то из частей тела плохо поддается расслаблению, сначала изо всех сил напрягите ее, после чего отпустите напряжение – повторите это действие несколько раз.

Для того, чтобы расслабить грудную клетку, произведите глубокий вдох, после чего медленно и полностью выдохните.

2. Отпустите все мысли

Этот пункт, пожалуй, кажется всем самым сложным. Однако если знать некоторые лайфхаки, вы увидите, что это вовсе не так уж и трудно.

Во-первых, отвлечься от потока мыслей помогает дыхание – просто сконцентрируйте все свое внимание на дыхании. Например, обращайте внимание, что вы чувствуете кончиком носа при вдохе, и что – при выдохе. Какой температуры воздух входит в ваши легкие, а какой – выходит.

Во-вторых, вы можете просто визуально представить себе, будто все ваши мысли – автомобили, но вы стоите на обочине и просто наблюдаете за тем, как они проезжают мимо. Вы не останавливаете ни одну из них, а просто позволяете им существовать без вашего управления и контроля.