Названа частота приема пищи для снижения веса

В YouTube-шоу психолога Альберта Сафина фитнес-нутрициолог и пищевой технолог Мария Сафина поделилась советами, как часто необходимо питаться, чтобы сбросить вес.

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Эксперт рекомендует принимать пищу три-четыре раза в день, отмечая, что так будет проще скинуть лишние килограммы. При этом Сафина отмечает, что питаться следует в определенные часы, принимая во внимание интервалы в 30 минут.

По словам специалиста, это даст некий бонус ферментам организма, которые, «привыкнув» к определенному времени приема пищи, будут к этим часам активироваться и лучше перерабатывать пищу.