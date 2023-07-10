$91.49-0.19100.42+0.60

Нутрициолог Сафина рассказала, как часто надо есть, чтобы похудеть

В YouTube-шоу психолога Альберта Сафина фитнес-нутрициолог и пищевой технолог Мария Сафина поделилась советами, как часто необходимо питаться, чтобы сбросить вес.

Названа частота приема пищи для снижения веса
© Unsplash

Эксперт рекомендует принимать пищу три-четыре раза в день, отмечая, что так будет проще скинуть лишние килограммы. При этом Сафина отмечает, что питаться следует в определенные часы, принимая во внимание интервалы в 30 минут.

По словам специалиста, это даст некий бонус ферментам организма, которые, «привыкнув» к определенному времени приема пищи, будут к этим часам активироваться и лучше перерабатывать пищу.

5 полезных трав с жиросжигающим эффектом

Однако, только лишь времени и частоты приема пищи, по словам Сафиной, может быть недостаточно. Необходимо также обращать внимание на чувство голода и придерживаться дефицита калорий.

Ранее диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться летом.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости