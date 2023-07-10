Диетолог рассказала, сколько углеводов нужно есть пожилым людям

"Так как люди старшего возраста часто страдают от инсулинорезистентности и диабета, им лучше отдавать предпочтение сложным углеводам. В отличие от простых, они не станут провоцировать сильный скачок глюкозы в крови и не будут быстро вызывать усталость", – отметила эксперт.