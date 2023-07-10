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Раскрыта техника сна, которая поможет заснуть за две минуты

В Сети набирает популярность военный метод сна, позволяющий заснуть менее чем за две минуты. Техника возникла из практики армии США. Пользователи отмечают простоту способа и моментальный эффект.

Раскрыта техника сна, которая поможет заснуть за две минуты
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Благодаря лёгкому и понятному объяснению любой сможет самостоятельно попробовать данную методику. Принцип следующий:

  • медленно вдохните через нос и выдыхайте через рот;
  • расслабьте мышцы лица, опустите челюсть;
  • снимите напряжение со всего тела. Позвольте спине прижаться к матрасу, а рукам и ногам – быть в невесомости;
  • избавьтесь от беспокойных мыслей. Для этого представляйте то, что успокаивает;
  • продолжайте правильно дышать в медленном темпе.

Метод может сработать не сразу. Практика играет ключевую роль. Рекомендуется уделять особое внимание продолжительности выдоха. Это замедлит сердечный ритм и успокоит нервную систему.

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