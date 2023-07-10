Врач раскрыла «летнюю диету», при которой можно мороженое

Врач раскрыла «летнюю диету», при которой приветствуется мороженое
Летом многие хотят выглядеть подтянутыми, поэтому часто сидят на диетах и ограничивают себя. Как правило, на диете нельзя есть вкусную еду, однако есть один способ, с помощью которого можно баловать себя сладким и при этом сбрасывать вес.
Существует «гибкая диета», которая основана на количестве употребляемых калорий в сутки.
«Пока вы не превысите суточную норму метаболизма, но по-прежнему будете потреблять от 250 до 500 калорий ниже нормы, вы будете автоматически терять вес – дефицит калорий – это волшебное слово», – рассказала диетолог Василиса Пономарева.
Во время диеты не стоит каждый день есть на ночь пиццу и картофель фри. Дни, когда можно побаловать себя, должны стать скорее исключением. Важно продолжать есть здоровую пищу и заниматься спортом, передает «МедикФорум».