Врач раскрыла «летнюю диету», при которой можно мороженое

Летом многие хотят выглядеть подтянутыми, поэтому часто сидят на диетах и ограничивают себя. Как правило, на диете нельзя есть вкусную еду, однако есть один способ, с помощью которого можно баловать себя сладким и при этом сбрасывать вес.