Daily Mail: 33-летний американец перенес инсульт, перепутав его симптом с обезвоживанием

Инвестор из США столкнулся с инсультом, когда решил пойти на тренировку в спортзал, проигнорировав усталость. Об этом рассказывает Daily Mail. В мае 33-летний житель Чикаго проснулся с чувством усталости, но все же решил пойти на привычную тренировку, чтобы избежать штрафа за неявку. Во время нее он потерял равновесие, поднимая тяжести, и, посчитав, что головокружение и слабость вызваны обезвоживанием, выпил воду и апельсиновый сок. Однако его состояние не улучшилось, и сотрудники тренажерного зала уже через 15 минут вызвали скорую помощь, увидев посетителя, лежавшего на полу. "К тому времени, когда я добрался до больницы, я не мог поднять ни левую руку, ни левую ногу и не видел левым глазом", - отметил американец и заявил, что, когда к нему приехала "скорая", он уже не мог стоять на ногах без посторонней помощи. В больнице медики сначала ввели ему препарат, способствующий рассасыванию тромбов, а затем провели тромбэктомию - операцию, при которой катетер вводится в кровеносный сосуд в паховой области, доходит до тромба и втягивает его, чтобы очистить артерии и восстановить нормальный кровоток. Улучшение наступило уже через несколько часов после хирургического вмешательства, но следующие шесть дней он провел в больнице для предотвращения возможных осложнений. "Самый большой урок, который я вынес из этого опыта, - если вам кажется, что что-то не так, сразу же обращайтесь за медицинской помощью. Поверьте, оно того стоит", - заключил пострадавший. Он также решил снизить уровень своей активности и сократил время, отведенное для тренировок и работы. Врачи уточняют, что через несколько месяцев мужчине предстоит еще одна операция по устранению аневризмы аорты. Они отметили, что быстрому восстановлению после инсульта способствовал возраст пациента и оперативное обращение за помощью, благодаря чему потерпевший не получил никаких долгосрочных повреждений.