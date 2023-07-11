Косметолог рассказала, как по расположению прыщей распознать проблемы

Стало известно, что по расположению прыщей на лице можно примерно определить, какой орган «взывает» о помощи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала косметолог Надежда Петраш.

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Одна из главных причин появления высыпаний – повышенный уровень кожного секрета — себума — который может забивать поры и приводить к появлению прыщей. Выработка себума, по словам Петраш, признак наследственный. Есть и другие факторы, которые также воздействуют на появление прыщей. В их числе бактериальная инфекция, гормональные изменения, неправильный уход за кожей, неправильные продукты питания, окружающая среда, стресс и не только.

Как сообщила Надежда Петраш, расположение прыщей на лице может дать некоторую дополнительную информацию о здоровье.

К примеру, прыщи на лбу могут быть связаны с проблемами пищеварения, стрессом или применением неподходящих продуктов для ухода за кожей. Тем временем высыпания на носу могут указывать на проблемы с сердцем, а также на увеличенный уровень стресса и давления.

Прыщи на щеках могут быть вызваны проблемами со здоровьем легких, а также с применением неподходящих продуктов для ухода за кожей или недостаточной гигиеной. С гормональными изменениями связаны высыпания на подбородке. Кроме того, прыщи на подбородке могут свидетельствовать о проблемах с пищеварением или плохим уходом за кожей лица.