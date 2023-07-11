Сомнолог посоветовал смачивать постельное белье в жару

Сомнолог Роман Бузунов рассказал о простом способе улучшить качество сна и поддерживать здоровое состояние организма в жаркую погоду - смочить постельное белье водой перед сном. Его слова приводит Ura.ru.

© unsplash.com

Он пояснил, что влажная ткань сохраняет прохладу, что помогает людям лучше засыпать в жару. Такой метод использовался раньше для снижения температуры у детей.

Сомнолог также подчеркнул важность поддержания водного баланса в организме в жаркую погоду и рекомендовал пить не менее двух литров воды в день. Питье достаточного количества воды поможет охладить организм и создаст эффект, похожий на ощущение влажного постельного белья.

Кроме того, врач напомнил, что перед сном не рекомендуется употреблять тяжелую пищу, так как она требует большого количества энергии для переваривания. Это может негативно сказаться на качестве сна.