Врачи назвали способ похудеть, не отказываясь от любимых блюд

Время приёма пищи может оказаться ключевым фактором при борьбе с избыточным весом. Исследование Медицинской школы Нью-Йорского университета показало, что часы трапезы обладают таким же важным значением, как и сами продукты.

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В эксперименте приняли участие люди с ожирением и повышенным кровяным давлением. Оказалось, что употребление 80% калорий до 13:00 помогает снижать уровень сахара в крови.

Главный автор исследования, доктор Джоанна Бруно, отметила:

Такой подход к прерывистому голоданию может предотвратить развитие диабета 2-го типа у людей с преддиабетом и ожирением.