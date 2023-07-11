Врач перечислила популярные диеты, которые негативно скажутся на здоровье

Многие популярные диеты, которые используются для похудения, могут навредить нашему организму. О них Life рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на улице Часовой Алла Неруллина.

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Так, эксперт поставила под сомнение эффективность метода подсчета калорий, потому что разные формулы подсчета могут ввести в заблуждение того, кто хочет похудеть. При этом цифры калорийности, которые производители указывают на продуктах, могут иметь погрешность до 20%, отметила она.

«Не стоит забывать и про условия употребления тех или иных продуктов: например, картофель после варки увеличивает свою калорийность на 30%, сырое яйцо содержит 47 ккал — омлет 100 ккал», — напомнила Неруллина.

Следующая диета — низкоуглеводная, у нее есть несколько побочных эффектов, включая нарушение функции щитовидной железы, снижение уровня тестостерона у мужчин, снижение репродуктивной функции — у женщин и не только, отметила гастроэнтеролог. Еще один популярный метод похудеть — кето-диета или безуглеводная диета, по словам специалиста, также может обернуться проблемами со здоровьем — гипогликемией, сбоем менструального цикла, мочекаменной болезнью, судорогами.

Опасными являются и монодиета, а также питьевая, продолжила Неруллина. Первая грозит нарушением обмена веществ и срывом на разнообразное питание, вторая — нарушением выработки ферментов. Последний метод похудения, который она назвала, — тайские таблетки является самым опасным, потому что состав таблеток часто остается загадкой.

«При подборе диеты необходимо опираться на врожденную конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнетерогу. Врач поможет выбрать оптимальный курс диеты, которая принесёт вам только пользу», — заключила гастроэнтеролог.