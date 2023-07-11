Эндокринолог рассказала, нужно ли пить коллаген

Специалист в области эндокринологии, доктор Зухра Павлова, поделилась рекомендациями относительно употребления коллагена и его влияния на здоровье. Ее слова приводит РИА "ФедералПресс".

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По мнению эксперта, лучшим коллагеном является тот, который организм производит самостоятельно. Она отметила, что для нормального синтеза коллагена необходимо, чтобы организм находился в хорошем состоянии и имел достаточное количество необходимых питательных веществ.

Врач подчеркнула, что для сохранения здоровой кожи необходимо избегать внутренних заболеваний, особенно в области желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Все внутренние воспаления негативно сказываются на состоянии кожи.

Доктор Павлова рекомендовала поддерживать увлажнение кожи, питая организм достаточным количеством воды. Также важно увеличить потребление белка в пище и обеспечить достаточное количество сна для оптимального функционирования организма.