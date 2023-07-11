Эндокринолог рассказала, нужно ли пить коллаген

Эндокринолог Павлова рассказала, нужно ли пить коллаген
Специалист в области эндокринологии, доктор Зухра Павлова, поделилась рекомендациями относительно употребления коллагена и его влияния на здоровье. Ее слова приводит РИА "ФедералПресс".
По мнению эксперта, лучшим коллагеном является тот, который организм производит самостоятельно. Она отметила, что для нормального синтеза коллагена необходимо, чтобы организм находился в хорошем состоянии и имел достаточное количество необходимых питательных веществ.
Врач подчеркнула, что для сохранения здоровой кожи необходимо избегать внутренних заболеваний, особенно в области желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Все внутренние воспаления негативно сказываются на состоянии кожи.
Доктор Павлова рекомендовала поддерживать увлажнение кожи, питая организм достаточным количеством воды. Также важно увеличить потребление белка в пище и обеспечить достаточное количество сна для оптимального функционирования организма.
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