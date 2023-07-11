Панама и утренние прогулки: как пережить жару во время беременности
Жаркая погода негативно влияет на состояние беременной женщины и даже может спровоцировать тепловой или солнечный удар. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько важных правил.
Во время беременности лучше выходить на прогулки только в утренние часы, когда солнце еще не так печет, и по возможности держаться в тени. При этом длительные прогулки рекомендуется планировать на вечер.
Также беременным нужно пить чистую воду, не менее литра в день, в противном случае возможны сильные отеки. Помимо этого, нужно накрывать голову панамой или шляпой из натуральной соломки, носить устойчивую обувь без каблука и надевать солнцезащитные очки, передает ОСН.
Замершей называют беременность, в ходе которой прекращается развитие плода. О причинах развития такой патологии рассказала научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач высшей квалификационной категории по специальности «акушерство и гинекология» Елена Кручинина.