Панама и утренние прогулки: как пережить жару во время беременности

Жаркая погода негативно влияет на состояние беременной женщины и даже может спровоцировать тепловой или солнечный удар. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько важных правил.

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Во время беременности лучше выходить на прогулки только в утренние часы, когда солнце еще не так печет, и по возможности держаться в тени. При этом длительные прогулки рекомендуется планировать на вечер.

Также беременным нужно пить чистую воду, не менее литра в день, в противном случае возможны сильные отеки. Помимо этого, нужно накрывать голову панамой или шляпой из натуральной соломки, носить устойчивую обувь без каблука и надевать солнцезащитные очки, передает ОСН.