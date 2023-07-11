Нутрициолог дала рекомендации по питанию людям старше 50

Нутрициолог Свиридова дала рекомендации по питанию людям старше 50
Нутрициолог Елена Свиридова поделилась советами по изменению рациона после 50 лет для поддержания здоровья. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она рекомендует увеличить потребление белка, который поддерживает мышцы, кости и упругость кожи. Отказ от мясных полуфабрикатов и употребление костного бульона раз в неделю, по ее словам, способствуют улучшению здоровья суставов и пищеварительной системы.
Свиридова также советует снизить потребление кофе для предотвращения перепадов кровяного давления. Для поддержания здоровья кожи, волос и зрения она рекомендует есть продукты, богатые витамином E, такие как авокадо, семена и орехи, а также увеличить потребления зелени.
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