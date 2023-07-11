Фитнес-тренер раскрыла секрет похудения без обвисшей кожи

При похудении на жестких диетах обвиснет кожа, предупредила фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Ольга Беседина (в свое время она сама похудела на 50 килограммов). В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла секрет борьбы с лишним весом без неприятных эстетических последствий.

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«Даже при похудении на 40-50 килограммов можно избежать появления обвисшей кожи», — уверяет Беседина.

По ее словам, кожа гарантированно не придет в норму, если придерживаться строгих ограничений в еде. Поэтому, по ее словам, важно не придерживаться диет, а изменить само отношение к еде.

Когда мы набираем вес, кожа растягивается, потому что жировой ткани становится больше и площадь тела увеличивается. В этот момент появляются растяжки. Есть миф, что они проявляются при похудении, но это не так. Станут они заметней или нет, как раз зависит от способа снижения веса, — сказала Беседина.

У кожи есть свой темп восстановления, объяснила собеседница «Ленты.ру». Во время диеты жировая прослойка уменьшается резко, кожа за ней не успевает и обвисает. Плюс ко всему в попытке похудеть многие урезают количество жиров в рационе. В результате организму не хватает веществ, необходимых для увеличения эластичности кожи, пояснила Беседина.