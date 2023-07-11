Куда и как уходит жир, когда мы худеем

Рассказываем, как протекает процесс похудения.

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Елена Богатова, нутрициолог, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог: Когда мы худеем, жир в нашем организме используется в качестве энергии. Процесс потери лишних килограммов связан с химическими реакциями, которые приводят к выделению углекислого газа и воды.

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Куда уходит жир, когда вы худеете?

Основной механизм, через который мы теряем жир, — это окисление жировых молекул, в ходе чего они разрушаются. Этот процесс происходит внутри наших клеток, в особенности в митохондриях.

В это время углеродные атомы, содержащиеся в жире, соединяются с молекулярным кислородом из вдыхаемого воздуха и образуют углекислый газ (CO2). Затем продукт метаболизма покидает организм через лёгкие, когда мы выдыхаем.

Таким образом, бóльшая часть «потерянного» жира фактически выходит из нашего организма в виде углекислого газа при выдохе.

Кроме того, молекулы жира содержат некоторое количество водорода, и, когда они окисляются, в результате реакций образуется вода. Она тоже покидает организм через дыхание, мочу и пот.

Важно отметить, что процесс потери жира является системным и происходит во всём теле, а не только в определённых областях, например, на животе или бёдрах. При этом бóльшая часть энергии, получаемой из жира, не превращается в CO2 и воду, а используется для обеспечения работы органов и систем организма.

Можно ли похудеть, если просто усиленно дышать?

Усиленное дыхание само по себе не является эффективным методом для похудения. Во время физической активности или интенсивных упражнений мы дышим быстрее и глубже, чтобы улучшить поступление кислорода в организм и метаболические процессы. Однако это не означает, что увеличение производства углекислого газа напрямую приводит к снижению веса или сжиганию бóльшего количества жира.

Похудение происходит, когда мы создаём дефицит калорий — потребляем меньше калорий, чем тратим. Это достигается путём комбинации правильного питания и физической активности. Дыхание может влиять на обмен веществ и энергетический баланс, но оно не является единственным или главным фактором для снижения веса.

Для достижения здоровой и устойчивой потери веса требуется комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность, контроль над порциями и общую активность.

Что происходит с жировыми клетками после похудения?

После похудения жировые клетки (или адипоциты) не исчезают полностью, но их размеры могут уменьшаться. Когда вы находитесь в дефиците калорий и начинаете сжигать жир для получения энергии, содержимое жировых клеток освобождается в виде молекул жирных кислот, которые используются организмом.

Количество жировых клеток в организме остаётся в основном постоянным после достижения взрослого возраста. Это объясняется тем, что у детей и подростков происходит формирование новых клеток.

Важно отметить, что дальнейшее увеличение массы тела может привести к увеличению размеров существующих жировых клеток и возможному образованию новых. Это происходит из-за накопления лишней энергии в виде жира. Тем не менее каждый организм уникален, и механизмы хранения и сжигания жира могут различаться у разных людей.

Что происходит с жировыми клетками после липосакции

После липосакции, которая является хирургической процедурой для удаления жира из определённых областей тела, жировые клетки фактически удаляются из организма. Во время операции хирург использует специальные инструменты для всасывания избыточного жира из выбранных областей, таких как живот, бёдра, ягодицы или другие.

Удалённые жировые клетки уже не восстанавливаются, но вот оставшиеся всё ещё могут увеличиться в размере при наборе веса. Поэтому важно поддерживать здоровый образ жизни даже после липосакции, включая сбалансированное питание и регулярную физическую активность, чтобы поддерживать достигнутый результат.

Какая часть тела первым делом худеет и набирает вес

Распределение потери веса зависит от различных факторов, включая генетику, пол, общий образ жизни и особенности организма. У всех людей тело может накапливать и терять жир в разных областях.

Существует мнение, что лишние килограммы уходят в первую очередь с более видимых областей, таких как лицо, шея и верхняя часть тела. Это не так. Фактически потеря веса происходит равномерно и затрагивает все области. Да, могут быть исключения, но это зависит от типа телосложения и физической активности, а также от рациона питания.

Например, если вы занимаетесь силовыми тренировками для определённых групп мышц, вы можете заметить потерю жира и изменения в этих областях раньше, чем в других. Но в целом снижение общего процента жира в организме со временем будет влиять на потерю веса во всём.

Потеря веса — это индивидуальный процесс, и результаты могут отличаться у разных людей.