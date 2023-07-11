Врач рассказала об эффективности перекусов для стройности

Российский врач-диетолог, нутрициолог, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам медика, перекусы способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений. Кроме того, благодаря подобным приемам пищи ускоряется обмен веществ и происходит дополнительное расщепление лишней жировой прослойки. Также перекусы помогают не переедать, поскольку уменьшают чувство голода.

В связи с этим эксперт посоветовала выделить время для потребления легких блюд с 11 до 12 часов, а также с 16 до 17 часов. При этом собеседница издания предупредила о том, что важно соблюдать пятичасовой интервал между основными приемами пищи и перекусов.

«Если у вас есть определенный диагноз, то лучше прислушаться к рекомендациям лечащего врача. Например, при удаленном желчном пузыре или обострении гастрита, а также язве желудка полезно дробное частое питание каждые три часа», — уточнила Гудкова.