Онколог развеял миф о влиянии бюстгальтера на развитие рака

Убеждение, что рак молочной железы может развиться из-за неправильно подобранного бюстгальтера, является мифом, рассказал хирург и онколог-маммолог Виктор Федосейкин. В разговоре с LIFE.ru он пояснил, что факторами риска появления заболевания являются наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, а также отсутствие грудного вскармливания.

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Нет никаких научных подтверждений того факта, что белье — тесное, свободное или какое-то еще — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны, — отметил специалист.

По словам онколога, также повлиять на развитие онкологии могут прерывание беременности, хронический стресс и несбалансированный рацион. При этом Федосейкин советует позаботиться об удобстве бюстгальтера и отдавать предпочтение моделям, в которых комфортно ходить. Он пояснил: выбирая этот предмет гардероба, его обязательно необходимо примерить и подогнать по размеру, чтобы белье обеспечивало достаточную поддержку.