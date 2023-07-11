Мастер спорта раскрыла секрет занятий цигуном

Главным плюсом китайской гимнастики Кабанова назвала доступность цигун, так как начать заниматься им могут люди с любым уровнем физической подготовки, а разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов. По ее мнению, каждая тренировка — это и дыхательная практика, и медитация для расслабления мышц тела.