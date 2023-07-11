Названы способы избежать боли в спине во время работы на даче

Перед началом дачных работ необходимо делать разминку, призывает реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. Способы избежать боли в спине врач назвал «Ленте.ру».

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Бондаренко пояснил, что если резко приняться за работу на приусадебном участке без подготовки, можно навредить мышцам. Разминка, по его словам, минимизирует риски перенапряжения спины и появления неприятных ощущений.

Одним из самых эффективных упражнений для разминки он назвал ходьбу след в след.

«Переступайте с пятки на носок, ставя одну ногу перед другой так, чтобы пятка касалась носка. Руки в это время нужно держать раскинутыми в стороны, а живот подтянутым. Смотрите в точку перед собой, держите равновесие, сделайте не менее двадцати шагов», — рекомендует Бондаренко.

Если перед физически тяжелой работой разогреть мышцы и суставы, вероятность появления болей и перенапряжения значительно снизится, говорит специалист. Бондаренко добавил, что перед началом работы на даче нужно подумать и о позвоночнике. Он отметил, что необходимо правильно поднимать тяжести: необходимо делать это держа спину ровно.

Во время прополки безопаснее стоять на коленях, подстелив под них что-то мягкое либо используя специальные наколенники, продолжил реабилитолог. Спина при этом должна также оставаться прямой.

«Так вы сбережете нижний отдел позвоночника. И при выборе инвентаря важно обращать внимания на его размеры, чтобы не приходилось сгибаться или слишком наклоняться при работе», — объяснил он.