Как не поправиться в отпуске: лайфхаки от диетолога

Из отпуска большинство привозит не только крутые впечатления и красивые фото, но и лишние килограммы, с которыми опять приходится бороться. Как же отдохнуть и избежать проблем с фигурой?

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Мы посоветовались с диетологом.

Гастрономический тур? Нет, спасибо!

Неплохое развлечение для людей с бешеным обменом веществ и которые уверены в своем желудке больше, чем в себе. Однако если вы планируете сохранить талию и после отпуска, от заманчивого предложения гида стоит отказаться. Не думайте, что дегустация на подобном мероприятии будет скромной — вас могут ждать как долгие походы по рынкам, так и застолья с невероятным количеством блюд и алкоголя. Стоят ли ваши усилия в спортзале пары часов сомнительного удовольствия? Думаем, что нет.

Сохраняйте привычный режим питания

Если вы оказались в экзотической стране, даже здесь есть вероятность найти относительно понятные вашему организму блюда. Чем меньше стресса будет испытывать ваш ЖКТ, тем приятнее пройдет ваш отпуск. Наверняка на завтрак в вашем отеле подают не только кислые фрукты, которые, кстати, можно есть только с утра, но и каши, а также белковые блюда. Делайте упор именно на них и старайтесь сделать утренний прием пищи самым плотным, постепенно снижая порции в течение дня.

Не ставьте себе жестких ограничений