5 причин хронической усталости и способы ее преодоления

Ирина МЖЕЛЬСКАЯ: В наш век повышенного требования к собственному здоровью, необходимого для интенсивного ведения дел и достижения высоких результатов, люди все чаще оказываются буквально у разбитого корыта. Вдруг иссякают силы, теряется вкус к жизни, и сложно точно определить, с чем связаны такие перемены.

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В сегодняшнем выпуске «Советов эксперта» о состоянии синдрома хронической усталости, его причинах, симптомах и способах лечения, расскажет Елена Колотилкина – врач превентивной и антивозрастной медицины, диетолог, нутрициолог, преподаватель по лабораторной диагностике в международном институте интегративной нутрициологии МИИН.

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Елена КОЛОТИЛКИНА: Что больше всего беспокоит людей, которые активно занимаются бизнесом и много работают? У них начинается апатия, снижается уровень энергии, теряется интерес к своему занятию, появляется желание отдохнуть. Однако отдых не приносит облегчения.

В результате эти люди идут на тренинги к различным коучам и психологам, так как связывают свои критические проявления с так называемым профессиональным выгоранием. Но чаще всего причину нужно искать все-таки у доктора.

Сегодня мы разберем синдром хронической усталости. Это состояние постоянного утомления, снижения умственной работоспособности и физической выносливости, которое не прекращается после отдыха. Выходные прошли – а к понедельнику сил не прибавилось. Некоторые пациенты жалуются на приеме, что утром встали уже усталыми, сил нет буквально ни на что, в начале дня никак не могут проснуться, а вечером уснуть. Таких людей также могут беспокоить частые ОРВИ, постоянные мигрирующие боли в мышцах, суставах, спине – сегодня здесь, завтра там, послезавтра еще где-то.

Я выделяю пять основных причин синдрома хронической усталости.

Причина №1 – дефицит железа

Такой дефицит более распространен у женщин, хотя может встречаться и у мужчин.

Признаки дефицита железа (помимо вышеперечисленных):

головокружение; учащенное сердцебиение; плохая переносимость душных помещений; бледность; выпадение волос.

Для подтверждения нужно пройти обследование у доктора и при необходимости восполнить этот дефицит. Самостоятельно принимать железосодержащие препараты не стоит! Здесь существует очень много нюансов и высока вероятность побочных эффектов.

Причина №2 – снижение функции щитовидной железы

Это может быть как уже установленный диагноз, так и только начинающееся снижение функции органа.

Симптомы данного состояния:

возможный набор веса; отечность; дневная сонливость; медлительность (раньше делал три дела в час, а теперь одно дело за три часа); выпадение волос; сухость кожи; запоры.

Часто при гипотиреозе в анализах можно увидеть повышенный уровень холестерина. Но причиной будет именно снижение функции щитовидной железы.

Если есть подозрения, то необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. При наличии снижения функции щитовидной железы в большинстве случаев проблема решается добавками йода, селена и восполнением других дефицитов.

Причина №3 – синдром уставших надпочечников

Внутри нас есть такие маленькие органы, которые вырабатывают кортизол. Это не только гормон стресса, он также отвечает за нашу бодрость, силу, иммунитет, обмен веществ. Когда человек живет в состоянии хронического стресса, надпочечники начинают уставать и вырабатывают мало кортизола.

Вдобавок к уже обозначенным жалобам этот синдром проявляется в следующих моментах:

очень тяжело просыпаться по утрам; ближе к 18 ч появляется второе дыхание, человек затевает разные дела и вечером уже не может заснуть (такие люди порой списывают это на принадлежность «совам»); поверхностный сон с тревожными мыслями и ночными пробуждениями; в крайних случаях – появление панических атак; возможная тяга к кофе, к сладкому, соленому; плохо переносится голод – постоянно приходится чем-то перекусывать.

Разумеется, здесь в первую очередь надо работать со стрессом. В данном случае действительно способен помочь психолог. А врач-нутрициолог может дать добавки, которые будут поддерживать надпочечники – магний, витамин C и другие, в том числе железо, если его не хватает.

Причина №4 – дефицит витаминов

Например, дефицит витамина D и витамина B12, который тоже часто приводит к астеническим жалобам.

Как заподозрить нехватку витамина D:

плохое настроение, зависящее от таких малозначимых факторов, как погода: сегодня солнышко – мне хорошо, завтра дождь – мне плохо; частые ОРВИ; бессонница; слабость, в том числе мышечная; быстрая утомляемость; депрессия.

Как заподозрить нехватку витамина B12:

снижение концентрации внимания; ухудшение памяти; снижение уровня энергии; онемение и ощущение мурашек в руках и ногах; шум в ушах; специфический язык – неравномерно окрашенный с пятнами или трещинами.

Если вы заподозрили у себя эти симптомы – лучше сдать анализы и восполнить дефицит витаминов. Желательно, чтобы препараты назначал врач, учитывая все особенности вашего организма.

Причина №5 – паразитарные инвазии

Паразиты вызывают очень много неспецифических симптомов, которые маскируются под различные заболевания. Причем диагностика паразитоза затруднена и часто приходят ложноотрицательные результаты. Поэтому человек не получает адекватного лечения.

При этом интоксикация от паразитов крайне высока, некоторые токсины обладают нейротоксичным действием. И это тоже проявляется как синдром хронической усталости – апатией, отсутствием сил, снижением иммунитета, повышенной уязвимостью к ОРВИ и другими ранее перечисленными проявлениями.