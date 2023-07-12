Диетолог назвала скрытую опасность сахарозаменителей

Чтобы сократить калорийность продуктов во время похудения, люди часто используют вместо сахара популярные заменители. Но так ли они полезны и какими свойствами обладают, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, пока что люди не изобрели полностью безопасных заменителей сахара. Все они — синтетические вещества, которые разгружают поджелудочную железу, но при этом нагружают другие органы.

— Организм человека устроен так, что он воспринимает природные сахара, а не синтетические. Оттуда в совокупности с сахаром мы получаем и клетчатку. Именно она не позволяет сахару быстро попадать в кровь и нагружать поджелудочную железу, — объяснила Дюваль.

Среди натуральных сахарозаменителей диетолог выделила:

стевию;

сироп топинамбура;

мед.

— Но стевия все равно поднимает уровень сахара в крови и имеет специфический вкус. Однако, если использовать ее в качестве добавки в выпечку, ее вкус становится нейтральным и почти не ощущается, — сказала врач.

Самым полезным сахарозаменителем Дюваль назвала сироп топинамбура.

— Он не повышает уровень сахара и имеет оздоровительное влияние на поджелудочную железу. Служит питательным элементом для микрофлоры, а также обогащен витаминами, — рассказала специалист.

Многие отдают предпочтение меду, но это тот же самый сахар, предупредила она. Химический состав меда содержит минимальное количество полезных веществ, а значит, его целебные свойства очень преувеличены.

— Концентрация полезных веществ здесь настолько небольшая, что не сможет оказывать какой-то мощный эффект на организм, — уверена Дюваль. — Да, мед обладает антисептическим свойством. Но только когда не поддается термической обработке.

Если же человек добавляет мед в чай или запивает другим горячим напитком, все полезные свойства нейтрализуются, дополнила диетолог.