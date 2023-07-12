Болезни, которые могут быть похожи на ПМС

Вокруг этого синдрома ходит много стереотипов и даже шуток: мол, женщина становится пороховой бочкой. Однако на деле многие могут по-настоящему месяц от месяца страдать в этот период, даже не подозревая, что это можно облегчить.

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Акушер-гинеколог Аревик Чархифалакян рассказала в беседе с «Секретом», как справляться с этим состоянием и какие на самом деле могут у вас быть болезни, которые маскируются под ПМС.

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Эксперт материала: акушер-гинеколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Аревик Чархифалакян

Что нужно знать о ПМС?

Для начала стоит определить, что понимается под самим ПМС:

Предменструальный синдром (ПМС) — совокупность физических и поведенческих симптомов, которые регулярно появляются во второй половине менструального цикла.

Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — крайне выраженная форма ПМС. Для неё характерны гнев, раздражительность и постоянное внутреннее напряжение.

Исследования подтверждают, что изменение уровня гормонов (эстрогена и прогестерона, например) влияет на химические вещества в головном мозге, включая серотонин — гормон счастья. Поэтому случаются те самые пресловутые перепады настроения у женщин.

«Нет чёткого понимания, почему некоторые женщины испытывают ПМС и ПМДР, а другие — нет. Уровень эстрогена и прогестерона у них на примерно одинаковом уровне. Единственное логичное объяснение — некоторые женщины более подвержены изменению уровня гормонов», — отметила Аревик Чархифалакян.

Кто в группе риска по ПМС?

Слабовыраженный ПМС характерен для 75% женщин с регулярным менструальным циклом. И только 3–8% страдают от полноценного ПМДР, ответила эксперт.

Как облегчить симптомы ПМС самостоятельно?

Есть несколько рекомендаций, которые могут помочь почувствовать себя лучше во время ПМС:

Не забывайте про регулярную физическую активность. Занятия спортом помогают людям чувствовать себя менее грустными и раздражёнными. Речь не идёт об изнуряющих тренировках в спортивном зале — даже ходьба может помочь.

Боритесь со стрессом. Попробуйте йогу и другие духовные практики.

Уменьшите количество солёной пищи и размер порций. Это поможет справиться со вздутием живота во время ПМС.

Принимайте НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). Они облегчат предменструальные и головные боли.

По словам врача, многие могли слышать о травах или витаминах, которые могут облегчить симптомы ПМС и ПМДР. Однако специалисты не рекомендуют прибегать к этим методам: они могут не только не помочь, но и усугубить состояние. Например, экстракт плодов прутняка справится только с лёгкими симптомами ПМС. В целом перед использованием любых медикаментов и средств народной медицины нужно посоветоваться с врачом.

Какие тревожные патологии и заболевания могут маскироваться под ПМС?

ПМС и ПМДР важно не путать с менопаузальным переходом, заболеваниями щитовидной железы и депрессивными расстройствами.

Депрессивные расстройства

Женщина, которая страдает от ПМС или ПМДР, может переживать эпизоды частой смены настроения или повышенной раздражительности. Чтобы разграничить симптомы ПМС/ПМДР и депрессивного расстройства, врач может посоветовать женщине вести дневник, в котором нужно отмечать, в какую фазу менструального цикла происходят изменения. Таким образом специалист сможет понять, с чем они связаны.

Менопаузальный переход

Это полноценный клинический диагноз, который ставят на основе нерегулярности цикла и без учёта симптомов менопаузы: приливы жара, частая смена настроения и др. В отличие от симптомов ПМС, которые возникают во второй половине менструального цикла, признаки менопаузального перехода связаны с нерегулярными и ановуляторными циклами. В отличие от симптомов ПМС, которые возникают во время овуляторных циклов, симптомы менопаузального настроения обычно начинаются, когда менструальные циклы становятся нерегулярными/ановуляторными.

Заболевания щитовидной железы

Их довольно просто можно отличить от ПМС по типичным признакам — уровню тиреотропного (ТТГ) гормона. Для этого стоить сдать анализ крови.

Различные медицинские расстройства

К ним относятся и мигрень, и синдром хронической усталости или раздражённого кишечника. Список довольно широкий. И они обостряются непосредственно перед менструацией или во время неё. Однако симптомы перечисленных заболеваний не считаются типичными для ПМС, а период недомогания обычно не ограничивается лютеиновой фазой менструального цикла.

Как понять, что состояние женщины — именно ПМС, а не условная депрессия?

Часто ПМС и ПМДР можно перепутать с депрессией и тревожным расстройством. Главное отличие — симптомы ПМС и ПМДР проявляются только перед менструацией. Симптомы депрессии и тревожных расстройств сохраняются вне зависимости от цикла.

В каких случаях нужно идти к врачу?

Особенность ПМС и ПМДР — появление и физических, и поведенческих симптомов в течение пяти-семи дней до менструации или сразу после неё. Женщины с ПМС или ПМДР не испытывают никакого недомогания между 4-м и 12-м днями 28-дневного менструального цикла.