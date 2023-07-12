Названы неочевидные причины сбоя менструального цикла

Врач Нил Пател назвал пять неочевидных причин сбоя менструального цикла, помимо беременности. Его мнение приводит HuffPost.

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Специалист отметил, что нерегулярный цикл часто бывает у спортсменок из-за чрезмерных физических нагрузок. Он посоветовал любительницам спорта в таких случаях снижать интенсивность тренировок.

Кроме того, по словам врача, на менструальный цикл влияет эмоциональное состояние при длительном стрессе, а также контрацептивы. «Некоторые методы контрацепции, такие как спираль и инъекция, могут привести к задержке менструации. Но это нормально и обычно не должно вызывать беспокойство», — объяснил он.

Пател добавил, что причина задержки также может быть в ранней менопаузе. Он объяснил, что обычно из-за изменения уровня гормонов месячные полностью прекращаются в 45-50 лет, однако в некоторых случаях это происходит раньше.