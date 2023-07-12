Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Некоторые жители России не представляют, как правильно выбирать солнцезащитные очки и какие требования предъявлять к степени их затемнения. Об основных критериях выбора этого нужного аксессуара рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

© Вести Подмосковья

Солнцезащитные очки необходимы человеку для защиты глаз не только от сильного солнечного света, но и интенсивного ультрафиолетового излучения, исходящего от светила. Причем сильное затемнение очков не является гарантией защиты глаз, поскольку ультрафиолет задерживают совершенно другие компоненты, содержащиеся в их стеклах.

«Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков. На рынке много подделок, когда просто затемнено стекло, и носить такие очки в солнечную погоду опасно. Глаза важно защищать от ультрафиолета, как и кожу», – заявила офтальмолог.