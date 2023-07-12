Черешня: полезные свойства и влияние на организм
Черешня — плод, который появляется в теплое время года самым первым. Часто ее ошибочно называют ягодой, однако наличие косточки относит черешню к фруктам. Она сочная, ароматная, бывает сладкой или кисло-сладкой на вкус и обладает множеством полезных свойств.
В тексте — о том, насколько полезно есть черешню и как этот фрукт влияет на организм.
Полезные свойства
- Витамин С поддерживает иммунную систему и здоровье кожи.
- Калий участвует в работе нервной системы, стабилизирует давление и помогает мышцам сокращаться.
- В черешне есть кумарины, которые помогают оставаться бодрыми и держать организм в тонусе.
- Полезна при заболевании почек, поскольку обладает мочегонными свойствами. Помогает печени и пищеварительной системе. Эффективна при запорах и болях в желудке.
- Помогает при гастрите и язве желудка. В отличие от вишни никогда не вызывает изжоги.
- Снижает свертываемость крови, предотвращает образование тромбов.
- Освобождает организм от вредных продуктов обмена веществ и снижает холестерин.
- Уменьшает отечность.
- Помогает при неврозах, ибо содержит вещество амигдалин, которое действует как болеутоляющее средство.
- Уменьшает болевые ощущения при артрите, ревматизме и подагре. Съедайте горстку черешни, если у вас обнаружатся эти заболевания.
Черешню можно не только есть, но и использовать ее мякоть в качестве лекарства. Чтобы избавиться от головной боли, следует перемолоть черешню до состояния кашицы, положить мякоть себе на лоб и подержать ее там примерно 10-15 минут. Кроме того, черешня — отличное косметическое средство. Маски из нее снимают ороговевший слой кожи, уменьшают поры, питают и увлажняют кожу лица.
Возможный вред
Черешня безопасна, если ее есть в умеренных количествах. Однако она может навредить тем, у кого аллергия. При чем не только на сам плод, но и на пыльцу растений того же вида.
Кроме того, в черешне содержится много клетчатки. Если ей злоупотреблять, то у человека может нарушиться стул, возникнут вздутие живота и диарея. Этот плод противопоказан болеющим сахарным диабетом.
Обычно черешню советуют есть не более полутора килограмма в день за несколько приемов.