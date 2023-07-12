Черешня: полезные свойства и влияние на организм

Черешня — плод, который появляется в теплое время года самым первым. Часто ее ошибочно называют ягодой, однако наличие косточки относит черешню к фруктам. Она сочная, ароматная, бывает сладкой или кисло-сладкой на вкус и обладает множеством полезных свойств.

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В тексте — о том, насколько полезно есть черешню и как этот фрукт влияет на организм.

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Полезные свойства

Витамин С поддерживает иммунную систему и здоровье кожи.

Калий участвует в работе нервной системы, стабилизирует давление и помогает мышцам сокращаться.

В черешне есть кумарины, которые помогают оставаться бодрыми и держать организм в тонусе.

Полезна при заболевании почек, поскольку обладает мочегонными свойствами. Помогает печени и пищеварительной системе. Эффективна при запорах и болях в желудке.

Помогает при гастрите и язве желудка. В отличие от вишни никогда не вызывает изжоги.

Снижает свертываемость крови, предотвращает образование тромбов.

Освобождает организм от вредных продуктов обмена веществ и снижает холестерин.

Уменьшает отечность.

Помогает при неврозах, ибо содержит вещество амигдалин, которое действует как болеутоляющее средство.

Уменьшает болевые ощущения при артрите, ревматизме и подагре. Съедайте горстку черешни, если у вас обнаружатся эти заболевания. В черешне содержится множество витаминов разных групп, которые улучшают здоровье и снижают риск заболеваний. Чем черешня темнее, тем больше в ней полезных питательных веществ. Для тех, у кого высокое артериальное давление, лучше всего есть темно-красную или черную черешню. Но есть и другие свойства:

Черешню можно не только есть, но и использовать ее мякоть в качестве лекарства. Чтобы избавиться от головной боли, следует перемолоть черешню до состояния кашицы, положить мякоть себе на лоб и подержать ее там примерно 10-15 минут. Кроме того, черешня — отличное косметическое средство. Маски из нее снимают ороговевший слой кожи, уменьшают поры, питают и увлажняют кожу лица.

Возможный вред

Черешня безопасна, если ее есть в умеренных количествах. Однако она может навредить тем, у кого аллергия. При чем не только на сам плод, но и на пыльцу растений того же вида.

Кроме того, в черешне содержится много клетчатки. Если ей злоупотреблять, то у человека может нарушиться стул, возникнут вздутие живота и диарея. Этот плод противопоказан болеющим сахарным диабетом.