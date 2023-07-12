Как с помощью силовых тренировок продлить молодость
Для того, чтобы сохранить организм молодым, необходимо регулярно выполнять силовые тренировки.
Для того, чтобы сохранить организм здоровым и молодым, важно не только следить за своим питанием, но и выбирать правильные физические упражнения. По словам враача-диетолога Майкла Мосли, как нельзя лучше для этого подходят силовые упражнения, которые способны увеличить на 9% мышечную массу всего за 12 месяцев.
Помимо этого, известна польза силовых упражнений для когнитивных функций, приводит слова диетолога Express. Также такие тренировки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний.
Помимо прочего, силовые упражнения улучшают качество сна, помогают снизить вес, а также избавиться от лишнего жира на животе.