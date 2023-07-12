Как с помощью силовых тренировок продлить молодость

Для того, чтобы сохранить организм здоровым и молодым, важно не только следить за своим питанием, но и выбирать правильные физические упражнения. По словам враача-диетолога Майкла Мосли, как нельзя лучше для этого подходят силовые упражнения, которые способны увеличить на 9% мышечную массу всего за 12 месяцев.