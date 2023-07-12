Как перестать стесняться ходить в спортзал

Чтобы не стесняться в спортзале, необходимо перестать зацикливаться на мнении других людей, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева.

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По ее словам, важно делать акцент на себе, а не на том, о чем думают окружающие.

Акцент на ваших чувствах и эмоциях. Не «Они все про меня что-то думают», а «Как я себя чувствую? Я сейчас чувствую что?» Смещайте внимание на себя, иначе так и будете бесконечно додумывать за других людей их мысли, — объяснила Алексеева.

Психолог также посоветовала просить в зале помощи у дежурных тренеров, у людей, которые рядом, и у сотрудников на ресепшене. По ее словам, люди слишком часто концентрируются только на неприятных мыслях и эмоциях.

Алексеева также предложила придумать себе вознаграждение за непрерывные тренировки, которое не вредило бы здоровью, но радовало. Кроме того, психолог посоветовала подобрать красивую форму для занятий, в которой человек будет чувствовать себя уверенно.

Придумывайте себе награду за походы в зал без пропусков, если вы новичок. Не еду, не ночь сериалов. Что-то для вас значимое, но без вреда для здоровья. Купите красивую форму. Такую, чтобы не подчеркивала и не выпячивала недостатки. Вообще придумайте себе образ, в котором вы себе нравитесь. Ходите в зал красивыми! — призвала психолог.