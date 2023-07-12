Диетолог рассказала об опасности холодных напитков для здоровья

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что употребление холодных напитков может быть опасно для здоровья. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

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По словам диетолога, иногда холодные напитки могут спровоцировать ряд заболеваний:

"Не существует как такового однозначного утверждения, что после употребления холодной пищи болит горло, если только там нет очага хронической инфекции. Если очаг есть и он в состоянии возбуждения, то стресс от холода может спровоцировать возмущение".

Лазуренко отметила, что очаги инфекции могут локализоваться в ротоглотке, носоглотке или ухе. И, если есть какие-то проблемы с этими органами, то лучше отказаться от употребления холодных напитков и отдать предпочтение напиткам комнатной температуры.

Диетолог добавила, что холодные напитки могут оказывать влияние и на желудочно-кишечный тракт. Специалист объяснила, что для такого органа, как микробиота, необходима особая температура и влажность. И, если выпить что-то холодное, то температурная среда в пищеварительной трубке сразу меняется. На фоне этого может начаться ухудшение обмена веществ или метеоризм, урчание, вздутие и другие неприятные симптомы.