Насколько темными должны быть линзы солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки имеют степень затемнения, не рекомендуется использовать очки, данный показатель которых превышает 20%. Это затрудняет зрительное восприятие человека и может привести к ухудшению остроты зрения, заявила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

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Она отметила, что солнцезащитные очки являются незаменимым аксессуаром в летний период, однако людям стоит помнить, что темный цвет линз не гарантирует защиты от ультрафиолета.

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"Некоторые считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они защищают от ультрафиолета, но это никак не связано. Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет", – сказала она в интервью радио Sputnik.

По словам врача, проверить качество линз и их покрытие можно благодаря сертификату.

Она подчеркнула, что не все аксессуары защищают от солнца, так как в магазинах есть множество поддельных очков с затемненными линзами. Иногда носить подобное в солнечную погоду достаточно опасно.

"Глаза важно защищать от ультрафиолета, как и кожу", – сказала Лещенко.

Если люди не будут защищать свои глаза от ультрафиолета, то это приведет к появлению различных заболеваний, например, к определенным видам катаракты, объяснила офтальмолог.

"В Индии есть много людей с катарактой не возрастной, а в более молодом возрасте – 40–50 лет. Это связано с сильным воздействием ультрафиолета и с тем, что не было защиты. Также возможно заболевание птеригиум, когда ткань, плева нарастает на роговицу", – добавила Лещенко.

При этом врач не рекомендует носить очки в помещениях или покупать аксессуар с очень затемненными линзами. Ношение очков в помещении приводит к искусственному уменьшению его освещенности, что приводит к ухудшению остроты зрения.

"Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20%, это затрудняет зрительное восприятие, делает изображение слишком темным. Обычно производители это учитывают", – резюмировала она.

Ранее заместитель главврача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина сообщала, что ультрафиолетовое излучение снижает иммунитет человека, ускоряет старение и может привести к меланоме.