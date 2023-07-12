Названы затрудняющие похудение неожиданные факторы

Консультант по питанию и фитнес-тренер Джефф Спайрс назвал три неожиданных фактора, затрудняющих похудение. Его слова цитирует издание The Sun.

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По словам Спайрса сбросить вес мешают недосып и хронический стресс.

Специалист объяснил, при стрессе в организме перестает выделяться достаточное количество гормонов хорошего самочувствия — дофамина и серотонина, зато в больших количествах вырабатывается гормон стресса кортизол. Подобные выбросы кортизола делают человека нерациональным, склонным у «заеданию» эмоций и употреблению большого количества фастфуда, продуктов с большим содержанием сахара и алкоголя, что и мешает похудеть.

По мнению Спайрса, решить эту проблему можно только с помощью изменения образа жизни и снижения уровня стресса. В этом помогут физические упражнения, медитации, йога и расслабляющие ритуалы и встречи с близкими. Кроме того, он посоветовал наладить режим сна и отдыха, сократить время использования гаджетов вечером и перестать есть на ночь, так как это затрудняет засыпание и вредит фигуре.