Стоматолог объяснил, почему не надо чистить зубы до завтрака

Стоматолог Михаил Трифонов рассказал, почему зубы надо чистить не до, а после завтрака. Об этом сообщает Пятый канал.

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По словам медика, время чистки зубов зависит от того, что человек делал ночью. Если ел, то нужно почистить зубы перед завтраком, если спал - после. Гигиеническая процедура после еды необходима, чтобы убрать налет и застрявшие между зубов остатки.

Однако врач призвал не чистить зубы после каждого приема пищи: это может быть опасно.