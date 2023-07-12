Стоматолог объяснил, почему не надо чистить зубы до завтрака

Стоматолог Трифонов объяснил, почему не надо чистить зубы до завтрака
Стоматолог Михаил Трифонов рассказал, почему зубы надо чистить не до, а после завтрака. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам медика, время чистки зубов зависит от того, что человек делал ночью. Если ел, то нужно почистить зубы перед завтраком, если спал - после. Гигиеническая процедура после еды необходима, чтобы убрать налет и застрявшие между зубов остатки.
Однако врач призвал не чистить зубы после каждого приема пищи: это может быть опасно.
Как объяснил стоматолог, частое механическое давление травмирует эмаль, что может спровоцировать развитие кариеса и сильной чувствительности зубов.
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