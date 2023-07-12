Причины, почему вас клонит в сон в дождь

За окном дождь и вы не чувствуете сил? Ничего удивительного, подобное состояние знакомо большинству. Кроме того, о многих причинах, почему на вас так воздействует погода, вы могли и не подозревать.

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Постепенно снижается давление

Вы можете даже не чувствовать перемен в организме, но в какой-то момент вас как будто «выключит». Все дело в снижении атмосферного давления. Если организм не может активно подстроиться под изменения, ему проще заставить вас снизить активность, из-за чего вам хочется лечь спать и перезагрузиться. Только вот сон не всегда качественный в таких обстоятельствах, так как помимо снижения давления снижается и концентрация кислорода в воздухе.

Организм требует больше солнца

Когда дождь идет уже несколько дней, можно ощутить не только сонливость, но и ухудшение настроения. Специалисты объясняют это состояние недостатком освещения, когда вы оказываетесь на улице. Серотонин вырабатывается в меньших количествах и настроение медленно, но верно портится. Чего не скажешь о мелатонине, который ответственен за погружение в сон.

Запах земли