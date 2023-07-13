Сколько сахара можно есть в день без последствий для здоровья
Здоровому человеку можно есть не более 25 граммов сахара в день, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Здоровый человек может есть сахар. Это хороший, быстрый источник энергии. Поэтому в ситуации переутомления, интенсивной умственной работы самое простое решение – это съесть что-нибудь сладкое. Но, с другой стороны, увлекаться сахаром не нужно", – отметила специалист.
Специалист предупредила, что избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем.
"Человек может набрать вес. Плюс, большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек", – пояснила Чернышова.