Сколько сахара можно есть в день без последствий для здоровья

"Человек может набрать вес. Плюс, большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек", – пояснила Чернышова.