Врач объяснила, почему люди заедают стресс

Зависимость от еды может быть связана с генетической обусловленностью секреции дофамина – гормона счастья. Об этом "Известиям" рассказала диетолог Татьяна Залетова.

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Как объяснила специалист, в таком случае людям требуется более сильная стимуляция выработки этого вещества. При этом они склонны не только к перееданию, но и к другим видам зависимости – например, алкогольной или наркотической.

Еще одна причина такого поведения – депрессия или тревожное расстройство, из-за которого человек фактически заедает свой стресс. По словам эксперта, порой зависимость от пищи возникает, потому что она становится единственный источником радости в жизни. Например, если у человека нет друзей, или он не любит свою работу.

Для решения проблемы пациентам в том числе предлагается увеличивать выработку дофамина собственными силам – например, обзавестись интересным хобби, гулять на свежем воздухе, записаться в кружок и уделять больше внимания физической активности. Но иногда помочь правильному синтезу дофамина способны только назначенные специалистом лекарственные препараты, обратила внимание врач.