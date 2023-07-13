Терапевт назвала безопасную для человека дневную дозу сахара

Здоровому взрослому человеку нет необходимости полностью отказываться от сахара, но стоит ограничить его количество. Безопасную дневную дозу врач-терапевт Надежда Чернышова назвала в беседе с «Москвой 24».

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По словам Чернышовой, сахар — это хороший, быстрый источник энергии, к которому можно прибегать в ситуации переутомления или интенсивной умственной работы. «Количество, которое можно есть в день здоровому взрослому человеку, — это пять-шесть чайных ложек, 25 граммов, — утверждает она. — Но в целом, чем меньше его есть, тем лучше».

Врач предупредила, что избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем и набору веса. «Большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек», — заключила она.