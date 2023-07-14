Дерматолог назвала средний возраст возникновения рака кожи

Лето — период, когда мы все радуемся солнечным лучам, подставляя им себя всего — от лица до пяточек, напитываемся витамином D и гордимся бронзовым загаром. Но не стоит забывать, что солнце приводит к фотостарению кожи и, что еще важнее, может спровоцировать рак и предопухолевые процессы в ней.

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Как обезопасить кожу от вредного воздействия солнца, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории «Клиники Фомина» Наталия Сирмайс.

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Как показывает статистика, рак кожи начал молодеть, предупредила врач.

— И несмотря на то, что средний возраст возникновения рака кожи 55 лет, все чаще те или иные злокачественные образования кожи появляются и у людей от 20 до 40 лет. Это как раз те люди, которых недостаточно или вообще не защищали от солнца в детстве. Рак кожи начал молодеть, — заявила Сирмайс.

Для того чтобы защитить себя, врач порекомендовала:

Избегать активного солнца. Не просто так указываются часы с 10 до 16, когда в тени надо прятаться всем, ведь в это время лучи наиболее активны, а значит, агрессивны.

Пользоваться кремом с SPF. Эффективной защитой являются и кремы с SPF (солнцезащитным фактором). Их использование действительно оправданно. А правильное нанесение может уменьшить вероятность появления рака кожи, связанного с воздействием ультрафиолета. Также не стоит забывать его обновлять, ведь одного нанесения недостаточно — в среднем раз в 2–3 часа, при этом для удобства можно использовать более легкие формы, например спрей-вуаль, стик или пудру.

Если хочется сохранить подольше молодость и красоту, рекомендуется наносить кремы с SPF ежедневно и круглогодично.

— В последних исследованиях говорится, что на фотостарение кожи, а значит, и более раннее появление морщин влияют не только ультрафиолетовые лучи спектра А и Б, но и инфракрасный, и даже синий свет от экранов телефонов и компьютеров, — подчеркнула Сирмайс.

Особо важно защищать кожу детей и приучать их применять кремы с SPF, отметила медик.

— Для детей есть специальные линейки средств, а некоторые — даже с контролем нанесения, с защитой от воды и песка. Поэтому подобрать оптимальный вариант можно для любого привереды, — пояснила дерматолог.