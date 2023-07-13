Звезды шоу-бизнеса заклеивают рот скотчем на ночь: врач объяснил, зачем

Звезды шоу-бизнеса заклеивают рот скотчем во время сна: челябинский врач объяснил, зачем они так делают
Звезды задали новую моду на сон с заклеенным на ночь ртом. В частности, так поступает 35-летняя топ-модель Эшли Грэм.
«Я начала заклеивать рот, когда сплю, и никогда не спала лучше – и мне еще лучше, когда просыпаюсь», – написала звезда в соцсетях.
Российская модель Елена Перминова заклеивает рот на ночь не только себе, но также мужу и даже детям. Она уверена, что это меняет качество сна в лучшую сторону.
Новый тренд прокомментировал заместитель главного врача по медицине челябинской городской клинической больницы № 1 Максим Угнивенко. Он объяснил, зачем селебрити спят со скотчем на губах.
«Пропагандисты метода уверены, что правильнее дышать через нос, а не через рот. Чтобы во сне не дышать ртом, отлично помогает тейп. И дальше сплошное счастье: лучше высыпаешься, меньше отекаешь, избавляешься от неприятного запаха изо рта и без храпа», – рассказал он.
Однако Угнивенко уверен, что на самом деле это опасное заблуждение.
«В результате человек, заклеивая рот, идет против физиологии и перекрывает единственный возможный путь поступления кислорода. Во сне организм не так бдителен, и не всегда во время ограничения поступления кислорода человек просыпается и может отклеить тейп. Особенно детям нельзя заклеивать рот тейпами. При регулярном недостатке кислорода во сне можно столкнуться с проблемами с дыханием, головными болями и нарушением обмена веществ», – предупредил специалист.