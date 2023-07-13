Звезды шоу-бизнеса заклеивают рот скотчем на ночь: врач объяснил, зачем

«В результате человек, заклеивая рот, идет против физиологии и перекрывает единственный возможный путь поступления кислорода. Во сне организм не так бдителен, и не всегда во время ограничения поступления кислорода человек просыпается и может отклеить тейп. Особенно детям нельзя заклеивать рот тейпами. При регулярном недостатке кислорода во сне можно столкнуться с проблемами с дыханием, головными болями и нарушением обмена веществ», – предупредил специалист.