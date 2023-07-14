Названа польза зеленого чая для женщин

Ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (США) назвали пользу соединения, содержащегося в зеленом чае, для здоровья женщин. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что галлат эпигаллокатехина (EGCG) в перспективе можно использовать для профилактики и лечения миомы матки.

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В ходе доклинического испытания авторы рассмотрели эффект EGCG на лабораторных культурах клеток миомы матки, собранных у пациенток. В образцы вводили дозировку 100 микромолей вещества на литр питательной среды в течение 24 часов, а затем пытались обнаружить наличие специфических белков (циклина D1, фибронектина и CTGF) в ткани.

Специалисты обнаружили, что EGCG снижает уровень белка фибронектина на 46-52 процента по сравнению с контрольной группой клеток миомы, не подвергавшихся воздействию вещества. В то же время количество белков CTGF снизилось на 86 процентов. Это означает, что соединение из зеленого чая препятствовало работе сигнальных путей, ответственных за рост, передачу сигналов и метаболизм клеток опухоли.