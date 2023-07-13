Нутрициолог раскрыла причины проблем с застоем веса при похудении

Она также обратила внимание на уровень физической активности. По ее наблюдениям, некоторые люди жалуются на проблемы с весом, несмотря на три полноценных приема пищи и ограничение потребления сладкого и запрещенных продуктов. Тем не менее, они занимаются физическими тренировками два-три раза в неделю, но проводят большую часть времени на работе в офисе или дома. В связи с этим, Стрельникова заявила: «Вывод очень простой: либо увеличивайте свою физическую активность ежедневно, либо сократите потребление пищи до действительно небольших порций и выбирайте только здоровые продукты».