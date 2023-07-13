Нутрициолог раскрыла причины проблем с застоем веса при похудении

Российский нутрициолог Стрельникова раскрыла причины проблем с застоем веса при похудении
Екатерина Стрельникова, российский врач-нутрициолог и специалист по фитнес-тестированию сети клубов XFIT, раскрыла причины проблем с весом при похудении. Она поделилась своим комментарием с информационным порталом «Лента.ру».
Стрельникова указала на неправильное соблюдение режима питания многими людьми. Они ограничиваются одним или двумя основными приемами пищи в день, а затем совершают перекусы, включающие хлебобулочные изделия и сладости.
Она также обратила внимание на уровень физической активности. По ее наблюдениям, некоторые люди жалуются на проблемы с весом, несмотря на три полноценных приема пищи и ограничение потребления сладкого и запрещенных продуктов. Тем не менее, они занимаются физическими тренировками два-три раза в неделю, но проводят большую часть времени на работе в офисе или дома. В связи с этим, Стрельникова заявила: «Вывод очень простой: либо увеличивайте свою физическую активность ежедневно, либо сократите потребление пищи до действительно небольших порций и выбирайте только здоровые продукты».
Кроме того, она рекомендовала обратить внимание на питание и исключить из рациона фастфуд, сладости, полуфабрикаты, соусы, маринады и готовые блюда. Стрельникова пояснила: «Современные продукты питания больше связаны с понятием “быстро и удобно”, чем с заботой о здоровье и красивом теле».
Если у человека не получается избавиться от лишних килограммов, рекомендуется обратиться за помощью к эндокринологу, который поможет исключить или подтвердить наличие проблем с гормональной системой.