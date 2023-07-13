Нутрициолог назвал способ сохранить мышечную массу при похудении

При похудении с помощью диет невозможно полностью остановить потерю мышечной массы, убежден британский нутрициолог Адам Коллинз. Как замедлить этот процесс и сохранить мышцы, он рассказал изданию The Conversation.

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Коллинз объяснил, что потеря мышечной массы влияет на внешний вид человека, его силу, энергию и метаболизм. «Это имеет серьезные последствия. Замедление метаболизма в конечном итоге может привести к набору веса после похудения», — предупредил специалист. Он подчеркнул, что в зависимости от генетической предрасположенности сокращение объема мышечной ткани может быть больше или меньше, но совсем избежать его невозможно. По его данным, если человек похудел на 10 процентов, в среднем 20 процентов от ушедшего веса составляют мышцы.

Коллинз назвал сомнительными заверения некоторых экспертов, что определенные продукты, системы питания или масса тела хоть как-то замедляют этот процесс. «Учитывая все вышесказанное, единственный способ предотвратить некоторую потерю мышечной массы при похудении — это сочетать упражнения, особенно с отягощением, и диету с высоким содержанием белка», — сказал специалист.

Коллинз добавил, что в среднем человеку нужно 0,8 грамма белка на каждый килограмм массы тела. Однако при активных занятиях спортом этот показатель должен быть выше — примерно 1,2-1,5 грамма на килограмм веса. Также нутрициолог посоветовал употреблять больше белка пожилым людям. При этом врач предупредил, что чрезмерное его потребление может навредить здоровью. По его словам, если дневная доза приближается к 2,5 грамма на килограмм, снижается способность организма вырабатывать глюкозу, а почки и печень испытывают большую нагрузку.