Полезные углеводы: где их найти и как отличить от вредных

Роспотребнадзор: простые углеводы лучше вообще исключить из рациона. А это ведь самое вкусное — булочки, пирожки, пироги, пицца… Они, конечно, дают организму необходимую энергию, да только на пользу телу она не идёт. Вот сложные углеводы — другое дело. Правда, они тоже бывают разные. Разбираемся, что можно и нужно есть, а в чём себя лучше ограничить, чтобы потом не заработать проблем со здоровьем.

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Роль углеводов

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Прежде всего, углеводы — это энергия для организма — в 1 г содержится сразу 4 ккал. Плюс углеводы дают организму глюкозу, которая важна для жирового обмена, питания центральной нервной системы и сохранения тканевого белка. В норме доля углеводов в рационе должна составлять около 50–55% от общей калорийности. Но чем подвижнее образ жизни у человека, тем их нужно больше.

Если этих соединений не хватает, могут начаться сбои в обмене веществ. Симптомы будут следующие:

слабость и головокружение;

головная боль и тошнота;

сонливость;

сильное чувство голода.

Основные источники углеводов — хлеб, картофель, овощи, фрукты, макароны, крупы, сладости. Правда, не все они в равной степени полезны, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Виды углеводов

Простые углеводы

Они дают организму быструю, но недолговечную энергию и легко прибавляют лишний жирок, если с ними переборщить. Так что налегать на них не стоит. К таким условно вредным углеводам относят:

сахар;

выпечку из рафинированной муки;

мёд;

сиропы;

фруктовые соки;

варенье;

сдобные и кондитерские изделия;

газировка.

Ещё вред простых углеводов в том, что они провоцируют резкий скачок сахара в крови, что создаёт нагрузку на поджелудочную, которая бешено начинает производить инсулин. Со временем это может перерасти в сахарный диабет. Как не упустить эту болячку, читайте тут.

Но не только диабет может развиться из-за злоупотребления простыми углеводами. В списке опасных болезней ещё:

ожирение;

сердечно-сосудистые болезни;

онкологические заболевания.

Сложные углеводы

Эти соединения усваиваются медленно и постепенно — никаких скачков сахара и лишнего веса не будет. Вот какие продукты относим к этой группе:

фрукты;

цельные злаки;

зелень;

овощи;

бобовые.

При этом сложные углеводы тоже бывают разными. Есть перевариваемые и неперевариваемые. В первых содержится крахмал (например, в картошке) и гликоген (в мясе). При переваривании они распадаются на простые углеводы, но поступление в организм глюкозы всё равно будет плавным.

Вторая группа сложных углеводов содержит клетчатку, которая, как известно, помогает работать кишечнику, стимулирует сокращение стенок желудка, пищевода, выводит из организма липиды, жёлчные кислоты и токсины. Кстати, если вы вдруг всё-таки полакомились быстрыми углеводами, лучше заесть это всё продуктами, богатыми клетчаткой, — последние смогут смягчить удар.

Хлеб — один из главных источников углеводов

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