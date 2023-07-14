Врач объяснила, почему ожирение возвращается даже после лечения

Человеку нужно пройти обследование, чтобы избавиться от лишнего веса. Проблемы со здоровьем могут сказываться на фигуре. Об этом рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.