Когда наступает климакс и что делать с приливами

Вокруг женского здоровья существует немало мифов — всё из-за низкого уровня знаний о работе организма. Одним из таких аспектов, о котором не принято говорить, выступает климакс.

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Когда именно он наступает, можно ли говорить, что это синоним менопаузы, нормально ли сталкиваться с приливами и какие риски возникают у женщин, у которых начался этот этап — об этом мы поговорили с врачом — акушером-гинекологом клиники DocMed Алиной Степановой.

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Что такое климакс

Климактерический период (в быту климакс) — это физиологический период перехода женщины от половой зрелости к периоду полного прекращения генеративной функции. Простыми словами, это процесс, на фоне которого женщина теряет способность забеременеть.

Многие путают термины «климакс» и «менопауза», однако они не равнозначны, отметила Степанова.

Менопауза — это один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует окончание репродуктивного возраста. После наступления менопаузы женщина уже не может забеременеть, хотя бывали редкие случаи с использованием особых методов лечения бесплодия. Так что климакс — это процесс перестройки организма, а менопауза — его итог .

Что происходит с организмом в климакс

Менопауза наступает в результате гормональных изменений. В теле женщины происходит угасание фолликулярной функции яичников, а ещё снижается уровень эстрогена в крови. Всё это влияет на репродуктивную функцию.

Переход к менопаузе может занять какое-то время — вплоть до нескольких лет. Обычно о старте этого процесса говорят изменения в менструальном цикле, за которыми идут и другие симптомы. Первые из них могут наступить до прекращения месячных — с этого момента начинают отсчитывать перименопаузу.

Наступившей менопауза считается после отсутствия менструаций в течение 12 месяцев без каких-либо физиологических или патологических причин и клинического вмешательства. C этого момента уже используют термин «постменопауза».

От чего не защищает менопауза

В период перименопаузы всё ещё можно забеременеть — пока организм не окончательно утратил способность к зачатию. Поэтому ВОЗ рекомендует использовать контрацептивы на протяжении года после последней менструации.

Помимо этого, менопауза никак не мешает заразиться инфекциями, которые передаются половым путём. Поэтому половой контакт должен быть защищённым — вагинальный, оральный и анальный.

При этом во время менопаузы стенки влагалища истончаются, что повышает риски возникновения разрывов и повреждений. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность передачи ВИЧ при вагинальном сексе.

Когда наступает климакс

Средний возраст наступления климакса у женщин — это 51,4 года. В основном они сталкиваются с синдромом в 45–55 лет. Предсказать, когда именно у женщины наступит климакс, невозможно.

Мнение эксперта

Алина Степанова, врач — акушер-гинеколог клиники DocMed: Похожее состояние может произойти до 40 лет, но это является уже другим диагнозом — преждевременной недостаточностью яичников. Причиной такого состояния могут быть генетические заболевания. Например, недостаточное количество фолликулов при рождении, увеличение степени атрезии фолликула. Такое состояние может быть после операции, химиотерапии, лучевой терапии или оказаться аутоиммунной дисфункцией яичников.

В чём проявляется климакс у женщин

изменения в регулярности течения менструального цикла, которые завершаются полным прекращением месячных;

ночная потливость;

сухость во влагалище во время полового акта;

недержание мочи;

бессонница и другие нарушения сна;

изменения настроения — депрессия, чувство тревоги, повышенная раздражительность. Специалист перечислила следующие симптомы климакса:

Ещё женщины, которые столкнулись с климаксом, жалуются на усталость, головную боль, головокружения, онемение и боль в конечностях, снижение либидо и ухудшение концентрации внимания.

Чаще других симптомов с климаксом ассоциируют приливы.

«Приливы при климаксе — это внезапное ощущение жара в области лица, шеи, груди, также может быть покраснение кожи, повышенное потоотделение, учащённое сердцебиение и чувство физического дискомфорта. Такое состояние может длиться несколько минут, затем это состояние проходит либо резко, либо плавно», — рассказывает врач.

Также на фоне климакса могут повышаться риски сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Последние объясняются резким снижением уровня эстрогена, которое ведёт к потере плотности костей. Из-за этого женщина может чаще сталкиваться с переломами.

При преждевременной недостаточности яичников симптомы могут быть аналогичными. Также может отсутствовать менструация, однако порой этого не происходит.

«Если вышеперечисленные симптомы были, то лучше всего обратиться к врачу, чтобы женщина не страдала как минимум. Плюс также нужно оценить риски», — подчеркнула акушер-гинеколог.

Какая бывает терапия при климаксе

Если женщину беспокоят проявления климакса, медики могут назначить ей лечение. Однако сначала врачи должны исключить огромное количество противопоказаний, и на это уйдёт не один приём. И только после этого специалисты рекомендуют тот или иной вид препаратов.

Можно разделить терапию климакса на гормональную и негормональную. Заместительная гормональная терапия призвана восполнить недостающие гормоны, в первую очередь эстрогены. Она может облегчить и устранить многие симптомы климакса, в том числе приливы, бессонницу, снижение либидо, а ещё профилактировать остеопороз.

Негормональная терапия предполагает применение медикаментов, которые не содержат гормоны. Сюда относят , например, антидепрессанты и противосудорожные препараты.

Также специалисты могут порекомендовать немедикаментозное лечение, в том числе физические нагрузки или диету.

Мнение эксперта

Алина Степанова, врач — акушер-гинеколог клиники DocMed: Бывает такое, что назначают БАДы, какие-то травки и так далее. К сожалению, они неэффективны, и если вы вы всё-таки страдаете, не теряйте время на то, что ваше качество жизни будет ещё больше снижено.